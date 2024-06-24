مدرب البرازيل يعلن تشكيل السيلساو أمام كوستاريكا في المؤتمر الصحفي

أعلن دوريفال جونيور، مدرب المنتخب البرازيلي عن تشكيل السيلساو الرسمي لمواجهة كوستاريكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة "كوبا أمريكا 2024".

ويأتي المنتخب البرازيلي ضمن مجموعة تتكون من كوستاريكا و وكولومبيا والإكوادور.

تصريحات مدرب البرازيل

تحدث دوريفال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخب البرازيلي والكوستاريكي، حيث قال: "هذه هي التشكيلة التي ستبدأ المباراة، وتضم إيدير ميليتاو، وأرانا، هذان هما التعديلان الوحيدان".

وأكد مدرب البرازيل أن تشكيل منتخب البرازيل ضد كوستاريكا، سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو، وميليتاو، وماركينينوس، وأرانا.

خط الوسط: برونو جيمارايش، وجواو جوميز، ولوكاس باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا، وفينيسيوس جونيور، ورودريجو.

بينما سيغيب عن التشكيل الأساسي للمنتخب البرازيلي كل من: لوكاس بيرالدو، ووينديل، مقارنة بتشكيل السيلساو الذي لعب أمام الولايات المتحدة بهدف لمثله، في آخر ودية قبل انطلاق البطولة.

وتقرر انطلاق مباراة البرازيل أمام نظيره الكوستاريكي في تمام الرابعة من فجر الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "سوفي".