وصله غزل تخطف قلب نسرين طافش في اليونان

تفاعل متابعو الفنانة نسرين طافش مع أحدث إطلالاتها التى شاركتهم إياها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، اثناء عطلتها الرسمية في دولة اليونان وسط الطبيعة الخلابة، وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لها، رصدنا أبرزها: " سبحان الخالق جعلك جميله وانيقه وكاريزما، اليونان محظوظه بوجودك فيها ربي يسعدك، ملكة جمال العالم بحبك نسرين".

نسرين طافش تتألق بألوان الربيع في اليونان

وظهرت نسرين طافش بإطلالة منعشة بألوان الصيف المبهجة، حيث إرتدت قميص قصير منقط بالزهور باللون البرتقالي ونسقت عليه هوت شورت صمم من الجينز ممزق يتوسطته حزام عريض جلد بأكسسوار ذهبي فيما انتعلت سليبر راقي وحقيبة يد دائرية صممت من السيور الذهبية.

وفضلت البساطة في تسريحة شعرها مع بعض لمسات المكياج الناعم وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

نسرين طافش

نسرين طافش من مواليد 15 فبراير 1982 ؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا، حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

النشأة والتعليم

وُلدت في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999 لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008.

مسيرتها الفنية

شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

دخولها لمجال الغناء

في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

حياتها الخاصة

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش

نسرين طافش