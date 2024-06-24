في اليوم العالمي للمرأة.. الخارجية المصرية تحتفي بالسفيرة نميرة نجم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم احتفائها بالمسيرة الوطنية المشرفة للدبلوماسيات المصريات وذلك في اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وثمنت جليا إسهامهن المتميز في خدمة الوطن.

ونشرت مجموعة من صور الدبلوماسيات المصريات وفي صدرتهن السفيرة د.نميرة نجم خبيرة القانون الدولي والمسلمة والعربية والإفريقية الوحيدة التي اختارها السلطة الفلسطينية للدفاع عنها كمحامي دولي أمام محكمة العدل الدولية، والتي تنازلت عن أجرها في الدفاع عن فلسطين باعتباره واجب قومي وعربي.

وأكدت الوزارة في هذه المناسبة أن استمرار عطاء المرأة المصرية في العمل الدبلوماسي شاهداً على ما تمتلكه من كفاءة واقتدار في أداء المهام المنوطة بها في مختلف المواقع.

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، إلى أنه في 24 يونيو من كل عام، باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي والذي أقره قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 269 / 76 الصادر في عام 2022 عرفاناً بإسهام المرأة الفاعل في العمل الدبلوماسي.

وأضافت وزارة الخارجية المصرية إلى أنها تنتهز هذه المناسبة لتسليط الضوء على المسيرة الوطنية المشرفة للدبلوماسيات المصريات على مدار نصف قرن من الزمان.



واشارت وزارة الخارجية المصرية انها فطنت منذ التحاق أول سيدة بالسلك الدبلوماسي في عام 1964، بالدور الهام والمؤثر للمرأة في مجال العمل الدبلوماسي، وهو ما وضعها في صدارة وزارات الخارجية التي أتاحت للمرأة العمل وتولى المناصب القيادية في هذا المجال.

وافتخرت وزارة الخارجية وهى تحتفي بهذه المناسبة، بحرصها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لإبراز قدراتها على الإسهام والقيادة في العمل الدبلوماسي. وقد تجلى ذلك فى بلوغ نسبة تمثيل المرأة فى الملتحقين بالعمل بالسلك الدبلوماسي في السنوات الأخيرة قرابة الـ ٥٠%.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية انه قد أعلت المرأة المصرية منذ التحاقها بالعمل الدبلوماسي مصالح الوطن في مختلف مواقع عملها داخل وخارج مصر، بما فيها مناطق الأزمات والصراعات. أثبتت خلالها المهنية والقدرة على تحمل المشاق، وسجلت قصص النجاح الملهمة، بما في ذلك خلال تقلدها مناصب قيادية في المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية انه ستظل الدبلوماسية المصرية مدرسةً وطنيةً زاخرةً بأبنائها، سيدات ورجال، يقدمون نموذجاً مشرفاً للعمل والعطاء في سبيل رفعة الوطن وريادته بين الأمم.