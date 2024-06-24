الأسهم اليابانية : نيكاي يغلق مرتفعاً بعد جلسة متقلبة

أغلق المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية مرتفعا خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعد أن دعم تراجع الين الأسهم المرتبطة بالتصدير وسط استعادة أسهم التكنولوجيا بعض الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.

الأسهم اليابانية

وصعد نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية 0.5% إلى 38804.65 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% أيضا إلى 2740.19 نقطة.

وتباين أداء الأسهم اليابانية خلال الجلسة الصباحية مع قلة الدعم من الأسهم الأميركية بعد أن أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض طفيف يوم الجمعة متأثرين بانخفاض سهم إنفيديا وفق "رويترز".

لكن الزخم زاد في تعاملات ما بعد الظهيرة في آسيا على الرغم من غياب عوامل محركة واضحة للأداء،وتلقت الأسهم المرتبطة بالتصدير دعما من الين الذي هبط إلى مستوى 160 مقابل الدولار.

ويساعد ضعف الين في ارتفاع الأرباح التي تجنيها شركات التصدير اليابانية في الخارج عند احتسابها بالعملة المحلية، كما يعزز القدرة التنافسية لمنتجاتهم.

وتصدرت أسهم شركات صناعة السيارات والإمدادات مكاسب القطاعات، كما استعادت أسهم شركات صناعة الرقائق اليابانية بعض الدعم بعدما تأرجح أداؤها في معظم التعاملات المبكرة.

وزاد سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية 2.5% وربح سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية التي تركز على الذكاء الاصطناعي 0.8%.

وقفز سهم بنك أوزورا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 3% ليقود موجة صعود في أسهم البنوك، بحسب الاسواق العربية.

وصعد سهم شركة شوجاي للأدوية فى أسواق الأسهم اليابانية 4%ت قريبا ليحقق أعلى المكاسب بين شركات تصنيع الأدوية،إلا أن سهم مركاري المشغلة لمنصة خدمات عبر الإنترنت هوى 4.7%.

استقرار الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات

الأسهم الأوروبية

استهلت الأسهم الأوروبية التعاملات دون تغير يذكر خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعدما أدى انخفاض أسهم شركات التعدين إلى كبح المكاسب، وسط استمرار التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تجري الأسبوع المقبل.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية عند 515.06 نقطة مع هبوط أسهم شركات الموارد الأساسية ما يقرب من 1% وسط تراجع أسعار المعادن.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات فى أسواق الأسهم الأوروبية المكاسب في التعاملات المبكرة مع صعودها بما يصل الى نحو 1.2% .

وسينصب التركيز على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تقدما لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه.

وبدأ المؤشر الرئيسي في فرنسا تداولات الأسبوع على ارتفاع 0.2%.

وتراجع سهم زالاندو الألمانية فى أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 6.7% بعد أن خفض مورغان ستانلي تقييمه لشركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت،وقفز سهم هوكتيف للإنشاءات 6.6%.