البورصة تربح 43.4 مليار جنيه في أول جلساتها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد أول جلسات البورصة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 43.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.837.1 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 27062نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى6103 نقطة.

قفز مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 8810 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 1.2مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3 مليارات جنيه.