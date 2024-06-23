خبير مالي يتوقع عودة مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع

تستأنف البورصة اليوم تداولاتها بعد أنتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك وسط توقعات بعودة المؤشرات للصعود……يتوقع اسلام عبدالعاطي خبير أسواق المال أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الجاري عقب، ونتهاء عطلات عيد الاضحى المبارك مستوى 27200 نقطه ثم مستوى 27,800 نقطه، فيما يمثل مستوى000 26 نقطه منطقة مقاومة

كما يتوقع "عبدالعاطي" أن تظل مستويات الدعم الرئيسية بالنسبة للمؤشر الرئيسي حول مستوى 25,500 نقطه الى مستوى 25000 نقطه.

كان أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية قد اتسمت بالتماسك، وذلك بدعم من اغلب الاسهم المتداولة والتي حظيت بقدر من الارتفاعات النسبية، وتعتبر عملية تصحيحية للحركة العرضية التي مر بها السوق خلال الأسابيع الماضية.

تعد المتغيرات الخارجية والداخلية التي تحكم الاداء الخاص بالسوق في الوقت الحالي لها الأثر السلبي، حيث يتعلق بعضها بالتوترات الجيوسياسية بمنطقه الشرق الأوسط، وبعضها متعلق بالأداء الاقتصادي ، وبالأداء الخاص بالسياسة النقدية، وهذان الاخيران يحكمان بشكل كامل الاداء العام بالنسبة للسوق ويحددان الاتجاه بالنسبة للمستثمر خاصه ما عدم وجود مستجدات على الساحة الاقتصادية تدعم من اداء السوق

كما اتسم السوق ببعض السيولة التي توزعت بشكل معقول على اغلب الاسهم المتداولة فبعضها حظيه بارتفاعات معقوله دعمت من الاداء العام للمؤشرات وعملت على تطمين للمستثمر على المسار الخاص بالسوق.