«شباب الصحفيين»: رئيس شركة مياه البحيرة ينهي أزمة كبيرة لسكان عزبة الشيخ الكبرى

رصدت جبهة شباب الصحفيين نموذجاً رائعاً في التفاني والإخلاص في العمل بطله المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة والعضو المنتدب، الذي ضرب أروع الأمثلة في خدمة المواطنين بعد إنهاء معاناة عزبة الشيخ الكبرى مركز كفر الدوار من أزمة ضعف مياه الشرب والتي كانت تؤرق حياتهم منذ سنوات عديدة، إذ حول الألم إلى أمل في غد مشرق ومستقبل أفضل يُبنى بسواعد أبنائه المخلصين.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم الاثنين: في ظل ارتفاع درجات الحرارة والاحتياج الشديد للمياه.. أصر المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، على حل الأزمة من جذورها بعيدا عن المسكنات، حيث إن التزام الشركة بالجدول الزمني لحل المشكلة كان يتسبب في استمرار المعاناة، إذ توجه على الفور فريق عمل إلى مكان المشكلة بقيادة المهندس حكيم البليهي مدير فرع كفر الدوار وتم إصلاح وتجديد خط مياه بطول 800 متر في وقت قياسي لتغذية عزبة الشيخ الكبرى.

أضاف طوالة أن هذه الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين أدخلت البهجة والفرحة على كل البيوت، وحرص الأهالي على التوجه إلى مقر الشركة ومقابلة المهندس محمد سعيد نشأت، ووجهوا لة أسمى آيات الشكر والتقدير بعد أن أعاد لهم شريان الحياة من جديد.

أشار رئيس الجبهة إلى أن الأهالي وفي مقدمتهم الشيخ اسماعيل القصاص ومحمد جاب الله وصلاح عامر وسعيد البسطويسي ومحمد عوض وإيهاب طلبة، أكدوا أن سرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين دليل جديد على حسن اختيار القيادة السياسية للمسؤولين في القطاعات الحيوية والخدمية.