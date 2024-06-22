شباب الصحفيين تعلق على توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وفاة الحجاج المصريين

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة أزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين تعكس بكل صدق واخلاص إنسانية الرئيس وحرصه الدائم على تقديم كل الدعم لأسر المتوفين وتسهيل مهمتهم في استلام جثامين حجاج بيت الله الحرام.

طوالة: سحب رخص 16 شركة سياحية وإحالتهم للنيابة بداية جيدة



من ناحيته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الحجاج الذين وافتهم المنية أثناء أداء مناسك الحج وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والصالحين.



اضاف طواله: إن قرار رئيس مجلس الوزراء بسرعه سحب رخص 16شركة سياحيه وإحالة المسئولين إلي النيابة العامة مع تغريم هذه الشركات لصالح اسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم بداية جيدة ومواجهة قوية للأزمة حتى لا تتكرر مرة أخرى.



أشار رئيس الجبهة إلى انه يجب على المواطنين الالتزام بالقوانين المنظمة للحج وعدم الانصياع وراء الشركات التي تبيع الأوهام مع وضع ضوابط صارمة لمواجهة السماسرة الذين يستغلون البسطاء لخداعهم وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



أوضح طواله أن ملاحقة هذه الشركات التي تسببت في وفاة الحجاج المصريين واجب وطني خاصه بعد أن كشف التقرير الصادر عن الأمانة الفنية لخلية إدارة الأزمة خلال اجتماعهم إن أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج تأشيرة زيارة شخصية مما يمنع حامليها من دخول مكة ويتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرا على الاقدام مع عدم توفير أماكن لائقة بباقي المشاعر مما تسبب لتعرض الحجاج غير المسجلين للاجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.