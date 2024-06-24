عاجل ..مجلس الزمالك فى اجتماع طارئ لإتخاذ قرار اللعب في القمه

يعقد مجلس إدارةنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماع طارئ الآن لاتخاذ القرار النهائي من خوض مباراة القمة وفقا للمطالب التي تحققت خلال اجتماع الوزير وهي : رحيل عامر حسين .. إقالة بيريرا .. إحالة الغندور والبنا للتحقيق .. تحويل سويلم للانضباط .. المشاركة في الكونفدرالية دون دفع مديونية "بوطيب"

وشهدت الساعات الأخيره أحداثا سريعه بعد الجلسه ألتى عقدت مع رابطة الأندية المحترفه برئاسة أحمد دياب وفشلت ثم عقد المجلس جلسه فى منزل حسين لبيب واصر على موقفه بعدم المشاركه وإنتهت بجلسة الوزير اليوم لحل أزمة مباراه القمه