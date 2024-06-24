عميدة "بنات عين شمس" تشيد بمشروعات التخرج لطالبات الكلية 

أشادت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات للآداب والتربية بجامعة عين شمس بمنتجات الطالبات من الملابس والأزياء الراقية.

جاء ذلك خلال افتتاحها مشروعات تخرج إحياء التراث المصري لطالبات الكلية من شعبة الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعه عين شمس.

وجاء هذا العام ليحمل عنوان إحياء التراث المصري والأزياء التقليدية المصرية بين الوظيفة والموضة علي حسن جودة ومهارة طالبات القسم في تصنيع مثل هذه المنتجات وقطع الملابس المتميزة

ووعدت الدكتورة أميرة يوسف خلال كلمتها الافتتاحية بتسويق مثل هذه المنتجات والتي تحمل شعار العلامة التجاريه للكلية من قلب مصر وذلك من خلال إقامة معرض تسويقي كبير يضم هذه الملابس.

ويقام بالتعاون مع عده وزارات وبعض الهيئات الاحتفال الكبير بمشروعات تخرج الطالبات حضرته الدكتورة هبة بركات وكيلة الكليه لشئون خدمه المجتمع والبيئة بتنظيم قسم الاقتصاد المنزلي بالكليه بحضور الدكتوره وفاء أنور الأستاذ بالقسم والعميد الأسبق للكلية والدكتورة إيناس عبد القادر رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية.وعدد كبير من أعضاء هيئه التدريس بالقسم والذين قامو بمناقشة طالبات الشعبه وذلك تحت إشراف الدكتورة نجاح عاشور، والدكتورة رانيا شاكر والدكتوره شيماء حسن وقد بلغ عدد الطالبات التي تم مناقشتهم مايقرب من مائه طالبة.