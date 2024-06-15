طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

نظمت كلية الطب في جامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم للعام الثانى علي التوالي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتور على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وحضر احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات ولفيف من الأساتذة من مختلف التخصصات.

عرض جهود الطلاب في احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم

وتعد احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم استكمالا لمسابقة أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع التطوعى الدائم بالدم بين عدة مدارس، ولقد تم عرض ما قام به الطلبة من جهد لنشر وعى التبرع التطوعى الدائم بالدم فى محيط مدرستهم و بين أسرهم ما أسفر عن إقامة حملات تبرع داخل هذه المدارس.



وشارك فى حضور احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم مدرسة ليسيه ألبرت كامو ( مدارس نيو جيزة ) ومدرسة ليسيه فولتير ( مدارس القرية الذكية ) ، وقام الطلاب بزيارة مستشفيات جامعة عين شمس للوقوف على خدمات المستشفيات المختلفة و استخدامات الدم و مشتقاته لمرضى أمراض و أمراض الكلى و الأورام.

وأوضحت الدكتورة داليا ضياء الدين سالم أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية ومدير الجودة ببنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة عين شمس و منسق برنامج ٥ ل ١ أن هذا العام تم ضم برنامج ٥ ل ١ إلى موقع كلية الطب ومن خلاله يمكن معرفة جميع المعلومات التى تخص التبرع بالدم.

وأضافت أنه لمن يرغب فى التبرع يمكنه تسجيل بياناته على الموقع وبالتالي يمكن التواصل معه و ارشاده للموعد و المكان المناسب للتبرع.

وعلى هامش احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم تم تكريم كل من دعم برنامج ٥ لـ ١ سواء بالمشاركة فى تنظيم حملات التبرع بالدم أو المتبرعين أنفسهم ، حيث تم تكريم السادة وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة: الدكتور علاء الدين عبد الحليم ( كلية التربية) والدكتور باسم محمد ( كلية الأثار ) والدكتورة حنان سالم (كلية الأداب، والدكتورة رولا ميلاد (كلية الصيدلة ) ، كما تم تكريم جمعية مصر شريان العطاء ورئيسها الدكتور محسن الألفى أستاذ طب الأطفال.

كما تم تكريم اتحاد طلاب كلية الصيدلة ومجموعة متميزة من الطلبة والموظفين الذين انضموا لبرنامج ٥ل١ وأصبحوا من المتبرعين الدائمين كذلك تكريم القائمين على الحملات من إداريين وفنيين وتمريض بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس .

وفى الختام تم الإعلان عن المدرسة الفائزة بالكأس وكان من نصيب مدرسة ليسيه ألبرت كامو.