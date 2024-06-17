«طب عين شمس» تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم

للعام الثانى على التوالى، نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمى للتبرع بالدم، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وأ. د على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحضور أ. د. هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. طارق يوسف، المدير التنفيذى للمستشفيات ولفيف من الأساتذة من مختلف التخصصات.

ويعد الاحتفال استكمالًا لمسابقة أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع التطوعى الدائم بالدم بين عدة مدارس، حيث تم عرض ما قام به الطلبة من جهد لنشر وعى التبرع التطوعى الدائم بالدم فى محيط مدرستهم وبين أسرهم، مما أسفر عن إقامة حملات تبرع داخل هذه المدارس.

وشارك فى الحضور مدرسة ليسيه ألبرت كامو (مدارس نيو جيزة)، ومدرسة ليسيه فولتير (مدارس القرية الذكية)، وقام الطلاب بزيارة مستشفيات جامعة عين شمس للوقوف على خدمات المستشفيات المختلفة واستخدامات الدم ومشتقاته لمرضى أمراض وأمراض الكلى والأورام.

وأوضحت الدكتورة داليا ضياء الدين سالم أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية ومدير الجودة ببنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة عين شمس ومنسق برنامج ٥ لـ ١ أن هذا العام تم ضم برنامج ٥ لـ ١ إلى موقع كلية الطب ومن خلاله يمكن معرفة جميع المعلومات التى تخص التبرع بالدم، وأضافت أنه لمن يرغب فى التبرع يمكنه تسجيل بياناته على الموقع وبالتالى يمكن التواصل معه وإرشاده للموعد والمكان المناسب للتبرع.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم كل من دعم برنامج ٥ لـ ١ سواء بالمشاركة فى تنظيم حملات التبرع بالدم أو المتبرعين أنفسهم، حيث تم تكريم وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكاترة علاء الدين عبدالحليم (كلية التربية) وباسم محمد (كلية الآثار) وحنان سالم (كلية الأداب) ورولا ميلاد (كلية الصيدلة)، كما تم تكريم جمعية مصر شريان العطاء ورئيسها الدكتور محسن الألفى أستاذ طب الأطفال

كما تم تكريم اتحاد طلاب كلية الصيدلة ومجموعة متميزة من الطلبة والموظفين الذين انضموا لبرنامج ٥لـ١ وأصبحوا من المتبرعين الدائمين، كذلك تكريم القائمين على الحملات من إداريين وفنيين وتمريض بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس.وتم الإعلان عن المدرسة الفائزة بالكأس وكان من نصيب مدرسة ليسيه ألبرت كامو.