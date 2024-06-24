صندوق التنمية المحلية يمول 3699 مشروعًا في 22 محافظة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن صندوق التنمية المحلية تمكن خلال عامين من 2022 وحتى 2024 من تمويل 3699 مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى 68,2 مليون جنيه منها حوالى 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و11,2 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة.

جاء في تقرير حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ توليه مسئولية الوزارة في عام 2022 وحتي يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القري والمراكز في جميع المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن التقرير أشار إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 641 مشروعاً باستمارات 10,4 مليون جنيه، يليها محافظة اسوان بعدد 480 مشروعاً بقروض 8 مليون جنيه، ثم الدقهلية بـ355 مشروعاً بقروض 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية بعدد 291 مشروعاً بإستثمارات حوالى 3,7 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بعدد 233 مشروعاً 5,5 مليون جنيه، مؤكداً ان قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن بجميع المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته على مدار عامان ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث أن إجمالى عدد المشروعات التى مولها للمرأة منذ بدء العام المالى الحالي فى 2022 وحتى يونيو 2024 بلغت 2395 مشروعاً بنسبة 64,8% من إجمالى المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 89,5% فى محافظة أسيوط، وبلغت حوالى 81% بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

وأوضح اللواء هشام أمنة أن الصندوق تمكن خلال تلك الفترة بتنفيذ رؤية الوزارة بإتاحة حزم من المشروعات الجديدة والمتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات، مشيراً الي الصندوق يعد دراسات جدوى المشروعات مجانا، ويوافق فوراً على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعى المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق، مشدداً على مراعاة الاعتبارات البيئية فى كافة المشروعات التي ينفذها الصندوق لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة وصديقة للبيئة فى ظل جهود الدولة نحو التوجه للمشروعات الخضراء.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه ه كان يتابع عن كثب مع القائمين على الصندوق التقارير الدورية لجهود وانجازات الصندوق ونتائج الزيارات الميدانية التى كانوا يقومون بها لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، موجهاً بتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية ان يقوم بتوفير الإجراءات الاتية وهو أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى ،توفير بطاقة رقم قومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية،و تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور،ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما، و توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.



