وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الجيزة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة الجيزة التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وفى بداية اللقاء، تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والتيسير على المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال الإجازة.

ووجه اللواء هشام آمنة، بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى وجود متابعة يومية من القطاعات المعنية بالوزارة للتوسع في إقامة المعارض ومنافذ بيع اللحوم والمبادرات المجتمعية لتوفير السلع الغذائية الاساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبتخفيضات كبيرة وجودة مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا علي ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والاحياء للتصدي بكل حسم للتعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة وعمل دوريات على مدار اليوم لمنع أي حالات تعدي جديدة خلال إجازة العيد وإزالتها بالمهد.

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة الجيزة للعام المالي الجاري 2023/2024 وخاصة تطوير الطرق الداخلية والرئيسية وخطط الرصف وإنشاء بعض المحاور الجديدة وتطوير المناطق غير المخططة والأسواق بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم، حيث أكد وزير التنمية المحلية أهمية سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الجارية والتي تمس حياة المواطنين بالمحافظة مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة تنفيذ المشروعات المدرجة فى الخطة على أفضل جودة ممكنة لتحقيق رضا المواطنين عنها والتعامل مع أى تقصير من الشركات المنفذة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على التعرف من اللواء أحمد راشد على أخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرى مركزي الصف وأطفيح والتى تتضمن أكثر من 1200 مشروع خلال المرحلة الأولى لدعم البنية التحتية بما يساهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين من أبناء القري المستهدفة بالمحافظة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة نهو كافة الأعمال بالقرى.

وقال اللواء هشام آمنة إن الفترة الحالية شهدت التشغيل التجريبي للعديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها في مركزي أطفيح والصف ودخولهم الخدمة الفعلية أمام المواطنين، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من فرق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة على أرض القرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولي للمتابعة مع فرق المحافظات والجهات المنفذة للمشروعات وبصفة خاصة مشروعات الإدارة المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة ملف منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأكد اللواء هشام آمنة استمرار جهود المحافظات في متابعة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتقديم سبل الدعم بجانب تعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة، مع استمرار عمل اللجان الفنية التي تم تشكيلها للبت في طلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكافة المراكز والمدن والأحياء لسرعة الانتهاء من عملية التصالح والتسهيل على المواطنين.

واختتم وزير التنمية المحلية الاجتماع بمتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات بالجيزة مع اللواء أحمد راشد فى ظل المشروعات القومية التى تجري على أرض المحافظة والاستمرار فى تحسين مستوي النظافة بجميع الشوارع والميادين فى كافة أنحاء المحافظة ، وأوضح اللواء هشام آمنة أن هناك اهتماماً كبيراً من رئيس الجمهورية بملف النظافة فى جميع المحافظات ورفع كفاءة المنظومة بصورة مستمرة وبصفة خاصة في محافظة الجيزة والتي تشهد العيد من المشروعات القومية الكبري وعلي رأسها المتحف المصري الكبير