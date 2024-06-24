وزير التنمية المحلية يتابع جهود محافظة أسيوط في الرقابة على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة أسيوط في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

من جهته وجه اللوء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين مشيراً إلى اتخاذ الدولة عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وأشارت إلى المرور الميداني على كافة المواقع الخدمية والأسواق لرصد المخالفات فتلاحظ وجود موتسيكل محمل عليه كمية من الدقيق البلدي تقدر بـ 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم فتم استيقافه والتواصل مع التموين وتبين بعد الفحص قيام صاحب التروسيكل بتهريب الدقيق بغرض بيعه في السوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير جنحة بالمخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة مشيرًا إلى استمرار الحملات الميدانية بناءً على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.



