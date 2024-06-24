وزير التنمية المحلية يتابع حملات الرقابة على الأسواق في الغربية

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم حملات الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار بمحافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

من جهته أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الحملة المكبرة على الأسواق شملت "منافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية" بشوارع الحكمة والنحاس ومنطقة سوق الجملة بحى أول طنطا.

وأضاف أن اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء، تمكنت من ضبط 829 كيلو لحوم وسلع غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحررت 45 محضرًا بأسواق ومحال شهيرة بشوارع الحكمة والنحاس ومنطقة سوق الجملة بحى أول طنطا.

وأشار إلى قيام مديرية التموين بضبط 600 كيلو عسل جلوكوز مجهول المصدر مشتبه في صلاحية بأحد مصانع الحلاوة الطحينية الشهيرة بمنطقة الحكمه، ضبط 200 كيلو طحينة بيضاء دون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية ومجهولة المصدر مشتبه في صلاحيتها بمصنع شهير للحلاوة الطحينية بمنطقة الحكمة، كما حررت 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات مواد غذائية ومخابز سياحية.

وقامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع التموين بضبط 15 كيلو كفتة 14 كيلو سجق مشتبه في صلاحيتها بمحل شهير بطنطا، كما قامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 5 محاضر مخالفة القرار 96 عدم استيفاء اشتراطات صحية و17 محضر مخالفة القرار 97 عدم وجود شهادة صحية.

وقامت هيئة سلامة الغذاء بإعدام 150 عبوة عصير 32 عبوة باتية 17 عبوة بسكويت 20 كيلو حلاوة طحينة و30 عبوة شوكولاته و50 عبوة لبن و200 ظرف كاتشب منتهية الصلاحية وتحرير 12 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وقدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية، مؤكداً استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية أو الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية والمبالغة في الأسعار أو عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم، مطاعم المأكولات الشعبية، والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣



