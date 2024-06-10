وزير التنمية المحلية يتابع جهود محافظة المنيا بشأن الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالإسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأكد الوزارة قيام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جهته أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 107 مخالفات تموينية منها 53 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات)، و 53 مخالفة في مجال متابعة الأسواق( عدم الإعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر المقرر - صلاحية - ذبح خارج السلخانة - سلع مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين)، بالإضافة الي تحرير مخالفة في مجال المواد البترولية.

