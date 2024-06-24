ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وخبر ناقص الوزن بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة ، حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مباحث التموين، وبمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وثلاجة مواد غذائية لعدم الإلتزام بالقوانين، بالإضافة لضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و4 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج دون إذن، ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرامًا بالرغيف الواحد، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، بمركزي إدكو وكفر الدوار.

وبحملة مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط 17 عبوة مبيدات محظور تداولها بالأسواق، و40 عبوة بويات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين دمنهور والرحمانية من ضبط 250 أسطوانة غاز منزلية، و3.5 طن سماد مدعم و500 لتر سولار تم تجميعهم بدون وجه حق لإعادة البيع بالسوق السوداء، و504 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.