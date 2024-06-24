محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ مشروع مهنتك مستقبلك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فريق عمل مؤسسة "آل قرة للتنمية المستدامة"، برئاسة الدكتورة منال ماهر الجميل مدير عام المؤسسة، لبحث كافة الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع "مهنتك مستقبلك" "المكون الشبابي"، والممول من برنامج الأغذية العالمي، بعددٍ من قري المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي للمحافظة، و جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، والدكتورة دينا كفافي استشاري الدراسة المكتبية بالمشروع، وجورج وهيب منسق عام المشروع، و عاطف عبدالواحد منسق المشروع بمحافظة الفيوم، وأحمد سبع الليل مسؤول التقييم والمتابعة.

محاور التنمية

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الفيوم، مع فريق عمل مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، محاور التنمية والمزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، والخطط والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية، والمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والقري المنتجة التي يمكن بدء تنفيذ المشروع بها، بالتنسيق والتعاون مع أهالي وسكان تلك القري.

ووجه المحافظ، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي المكتب الفني، بامداد المؤسسة بتقرير تفصيلي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بقري المحافظة، من حيث أعداد السكان، والمزايا والسمات التي تتمتع بها كل قرية، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، وماذا يمكن عمله بكل قرية، لدعمهم فى اختيار القري والمناطق التي سيتم تنفيذ المشروع بها، لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من المشروع.

وأكد الأنصاري، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم، لإنجاح مثل هذه المشروعات التي تستهدف توعية الشباب بثقافة وأهمية العمل العمل، وتوفر فرص عمل حقيقية لهم، من خلال تنظيم دورات تدريبية، وملتقيات التوظيف ومنتديات الفرص، لافتاً إلي أهمية التشبيك والتعاون التام بين كافة الجهات ذات الصلة بالمشروع، للوصول للنتائج والأهداف المأمولة.

جدير بالذكر، أن مشروع "مهنتك مستقبلك" يستهدف الحد من البطالة بين الفتيات والشباب بمحافظات الصعيد: "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان" من خلال منتديات الفرص للشباب، ورفع الوعي حول ثقافة وأخلاقيات العمل، وعقد ملتقيات التوظيف للشباب، مع إطلاق الدراسة المكتبية حول الفرص الخضراء المتاحة للشباب بمحافظة الفيوم، وعند البدء بفعاليات المشروع، سيتم تنفيذ عدد 20 لقاء "منتدى الفرص" بكل محافظة، خلال الفترة المتبقية بالمشروع، بإجمالى 160 لقاء، بمشاركة 4000 من الشباب المستهدف فى نطاق محافظات المشروع.

IMG-20240624-WA0014