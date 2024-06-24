استقبال 10500 مريض في مستشفيات جامعة القاهرة خلال العيد

أشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بما حققته مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال إجازة عيد الأضحى.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى قبول مختلف الحالات المرضية في مستشفيات الجامعة على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

تقرير مستشفيات جامعة القاهرة

وتلقى رئيس جامعة القاهرة تقريرا مقدما من الدكتور حسام صلاح عن الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني.

ولفتت جامعة القاهرة إلى استقبال 9487 حالة مرضية، وإجراء 1134 عملية جراحية وذلك بمستشفيات طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة، بالإضافة إلى 9373 أشعة وتحليل.

واستعرض رئيس جامعة القاهرة تقريرًا مقدما من الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام حول تقديم مستشفيات المعهد القومي للأورام، خدماتها الطبية لمرضى الأورام خلال إجازة عيد الأضحى.

وعملت مستشفيات المعهد بكامل طاقتها بوحدات الطوارئ والرعاية المركزة ووحدات علاج اليوم الواحد والأقسام الداخلية للأطفال والباطنة وأقسام الأشعة والتحاليل الطبية والعلاج الإشعاعي.

وأوضحت جامعة القاهرة أنه تردد على وحدة استقبال الطوارئ بمعهد الأورام 515 مريضًا، وتم حجز 70 مريضا بالأقسام الداخلية، وحجز 4 مرضى بالرعاية المركزة من خلال قسم الطوارئ.

وأشارت جامعة القاهرة إلى عمل 13395 تحليلًا طبيًا شملت تحاليل الدم وبذل النخاع وغيرها في المستشفيات، وتم عمل أشعات تشخيصية لنحو 225 مريضًا (شملت أشعة سونار وأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي).

كما جاء في التقرير أنه تم إعطاء 300 جلسة علاج إشعاعي لمرضى الأورام من الكبار والأطفال بالمستشفى الرئيس ومستشفى الثدي بالتجمع.

كما تردد 431 مريضا من الأطفال والكبار على وحدات علاج اليوم الواحد بالمعهد حيث تلقوا 781 جرعة من العلاج الكيمائي والموجه والعلاج التدعيمي، بالإضافة إلى 141 جرعة بقسم الإقامة الداخلي.