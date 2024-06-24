روشتة التعافي من امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة التعافي من امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024.
وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية يوم السبت الماضي كأولى امتحانات المواد المضافة للمجموع في لجان مؤمنة بالمدارس.
نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024
- إن مبدأ تقفيل درجات أى مادة وكل المواد في الثانوية العامة أصبح صعبًا؛ وهذا لا يعنى عدم حصولك على مجموع يؤهلك للقبول بالكليات لان الحد الأدنى للقبول بالجامعات قد يرتفع أو ينخفض حسب درجات الطلاب في كل سنة.
- وجود أسئلة في أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2024 لا تعرف إجابتها شيء طبيعى، وهذا حال كل طلاب الجمهورية ولست وحدك المهم ان تكون قادر على الإجابة على أغلبية الأسئلة.
- قد تعتقد أنك أجبت خطأ على سؤال ما أو أكثر في امتحانات الثانوية العامة وتقل روحك المعنوية، بينما تكون إجابتك بالفعل صحيحة حتى لو أخبرك زملاءك أنك أخطأت.
- مع نظام أسئلة الاختيار من متعدد في امتحانات الثانوية العامة يمكن أن تجيب بشكل صحيح على الأسئلة التى لا تعرفها بشكل يقيني؛ لأن الإجابة عليها تخضع للتخمين احيانا، والمهم ألا تترك أى سؤال دون إجابة.
- إدارة وقت الامتحان في الثانوية العامة أمر في غاية الأهمية؛ لذلك لابد أن تبدأ بالأسئلة السهلة أولا ولا تضيع وقتًا طويلًا في الإجابة على الأسئلة الصعبة في البداية بدعوى أنك ستستريح منها، واعلم أن وقت الامتحان يكون كاف للإجابة على كل الأسئلة.
- البدائل في امتحانات الثانوية العامة ستأتى متشابهة وهذا أمر طبيعي جدا، من فضلك ركز وفكر وتأمل قبل اختيار الإجابة الصحيحة.
- إجابتك على سؤال ذي ثلاث أو أربع درجات يعادل إجابتك على 3 أو 4 أسئلة ذات درجة واحدة، وبالتالى فإن خطأك في سؤال واحد ذى درجة واحدة يعادل خطئك في ربع سؤال ذى 4 درجات فلا تقلق إذا وقعت في خطأ أو أكثر.
- ما قد تفقده من درجات في امتحان ما متاح لك تعويضها إن شاء الله في امتحانات أخرى.
- مستوى الامتحانات يختلف من مادة إلى أخرى ومن عام إلى آخر وستأتى عليك امتحانات ستحلها بسهولة وتحصد درجاتها.
- أخيرًا اعلم أن الله يحاسبك على جهدك طول العام وليس فقط على إجابتك في امتحانات الثانوية العامة.