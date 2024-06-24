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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الزراعة: محصول الذرة يتعرض إلى آفة دودة الحشد.. وأصدرنا 9 مبيدات لمقاومتها

الدكتور خالد جاد
الدكتور خالد جاد

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن البلاد تتعرض لموجات حرارية عالية ومتتالية، وهذا الأمر له تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية، متابعا محصول الذرة يتعرض إلى آفة تُعرف بـ “دودة الحشد الخريفية” على مدار أكثر من عامين، وتلك الأفة شديدة التأثير على محصول الذرة، لذلك أقامت الوزارة حملات قومية لمكافحتها.

 

وأضاف “جاد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر “القناة الأولى”، أنه يتم توجيه نصائح للمزراعين من خلال الحملات بهدف مقاومة آفة محصول الذرة منذ بداية الزراعة.

وتابع، أن وزارة الزراعة أصدرت قائمة بالـ9 مبيدات المثلى في مقاومة آفة محصول الذرة، منوها عن ضرورة شرائها من أماكن أو مصادر موثوق بها حتى يكون لها تأثير إيجابي ويقاوم تلك الدودة من رشة واحدة، موضحا أن المقاومة المبكرة في العمر الصغير للنبات هي الفعالة، مؤكدا أنه تم التغلب على معظم تلك الآفات.

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