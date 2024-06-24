صيدلة سوهاج تناقش التغذية وعلاقتها بأمراض السكرى والسرطان بمؤتمر فوكس

نظم مكتب الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج "مؤتمر فوكس"

في نسخته الخامسة حول مجال التغذية وعلاقتها ببعض الأمراض كالسكرى والسرطان، بحضور كلاً من الدكتور علام عبد المنعم القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى أبو العز المشرف الأكاديمي لمكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر القاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وآكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي أن التفاعل المباشر أثناء المؤتمرات واللقاءات العلمية بين المتخصصين من اعضاء هيئة التدريس والطلاب يساهم فى نقل العلوم والمعرفة وتبادل الأفكار بين الطلاب من داخل وخارج الجامعة، مثمناً دور كلية الصيدلة وما تمتلكه من كوادر علمية متميزة وأقسام رائده ومتميزة.

وقال الدكتور علام عبد المنعم على أن إدارة الجامعة تحرص علي دعم كافة الأنشطة الطلابية التي يكون الهدف منها التطور العلمي والمجتمعي، والعمل على صقل وتعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل في مجال تخصصهم فى المستقبل، مشيداً بالفعاليات التي ينظمها EPSF-Sohag التي من شأنها تنمية مهارات الطلاب في شتى المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور محمد صلاح أن Phocus هذا العام تدور أحداثه حول مجال التغذية ودور الصيدلى الإكلينيكي فى هذا المجال، وعلاقته ببعض المرضى كمرضى السكرى، ومرضى السرطان.

وأعرب الدكتور مصطفى أبوالعز عن سعادته بأبنائه الطلاب، ومايبذلوه من مجهودات بهدف تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي فى المجتمع، مضيفاً ان المؤتمر له صلة مباشرة بقسم الصيدلة الإكلينيكية والتي من شأنها تطوير القطاع الطبي فى مصر اذا ما تم تفعيلها تفعيلاً كاملاً.

وذكر أحمد على رئيس EPSF-Sohag أن الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة دائما ما يهتم بمثل هذه المؤتمرات التى تتناول كل عام مجال مختلف من مجالات صيدلة