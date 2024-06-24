في ظل صراعات الشرق الأوسط.. أسعار العملات العربية اليوم

استقرت أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية مقابل الجنيه، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

أسعار العملات العربية اليوم 24-6-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 12.81 جنيه للشراء، و 12.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 156.62 جنيه للشراء، 157.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 13.08 جنيه للشراء، 13.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين مقابل الجنيه 127.50 جنيه للشراء، 127.91 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني مقابل الجنيه 124.87 جنيه للشراء، 125.56 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه 13.17 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه 67.71 جنيه للشراء، 68.10 جنيه للبيع.

وتتأثر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالدول العربية باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.