تفاصيل قطع الكهرباء في الكويت بسبب ارتفاع درجة الحرارة (فيديو)

قال ماضي الخميس رئيس الجمعية الكويتية للإعلام، إن درجة الحرارة في الكويت تجاوزت الـ 52 درجة مئوية، مما تسبب في حدوث خلل وانقطاع لـ الكهرباء، عليه قررت الحكومة اتباع سياسة القطع المبرمج، ويشمل القطاعات الزراعية والسكنية.

الكويت من أكثر البلاد حرارة في العالم

وأضاف ماضي الخميس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي كصر”، أن الكويت تعد من أكثر البلاد حرارة في العالم، خاصة في مثل هذا التوقيت، حيث قفزت درجة الحرارة خلال الأيام الماضية بفارق 13% عن السنوات الماضية.



وتابع: الدولة تعمل الآن على تخطي تلك الأزمة، حيث تم رفع نسبة الربط الخليجي للضعف، حتى تتخطى البلاد تلك الأزمة، منوها بأن القطع لا يزيد عن ساعتين في اليوم فقط، ويتم الإعلان عن المناطق قبل قطعه.

شهدت دول العالم المختلفة في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة بخصوص انقطاع الكهرباء والتي طالت بلدانا بأكملها في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول إعداد خطط لتنفيذ قطع الكهرباء لمواجهة الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة إلى جانب أسباب أخرى.

وخلال الأسبوع الماضي، وقعت أزمات بخصوص قطاع الكهرباء في عدة دول أبرزها ما جرى أمس الجمعة بانقطاع الكهرباء عن أربعة دول أوروبية في وقت واحد هي الجبل الأسود وكرواتيا وبولندا والبوسنة، إلى جانب إعلان تونس عن خطة خلال فصل الصيف لقطع مبرمج للكهرباء، قبل أن تتراجع عنها مرة أخرى بالإضافة إلى إصدار الكويت لعدد من التحذيرات والتعليمات بشأن انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

قطع الكهرباء عن الجبل الأسود والبوسنة وألبانيا وكرواتيا

شهدت القارة العجوز حدثا مفاجئا أمس الجمعة بانقطاع الكهرباء في أربعة دول، منهم الجبل الأسود التي أظلمت تماما بالإضافة انقطاع الكهرباء عن أجواء في البوسنة وألبانيا ومعظم ساحل البحر الأدرياتيكي في كرواتيا.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء، فقد انقطعت الكهرباء عن سراييفو عاصمة البوسنة بالإضافة إلى مدينتي بانيا لوكا وموستار.

ونقلت وسائل الإعلام في ألبانيا عن مصادر لم تسمها قولها إن أحد خطوط الربط الكهربائية قد تعطل في الجبل الأسود، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي.

وتسبب قطاع الكهرباء في كرواتيا في توقف حركة المرور بمدينة سبليت الساحلية وصاحب ذلك دوي صفارات سيارات الإسعاف دوت في أنحاء المدينة.

وقالت شركة الكهرباء الكرواتية HEPإن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من البلاد كان بسبب "اضطراب دولي أثر على عدة دول"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضاف HEP أن "مشغل نظام النقل الكرواتي يجري تحليلاً مع مشغلي النظام في الدول المجاورة لتحديد السبب".