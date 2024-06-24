الحماية المدنية تسيطر علي حريق نشب بمستودع قطع غيار سيارات بالدقهلية

شب حريق بمستودع قطع غيار سيارات بطريق ميت الكرما نطاق مدينة طلخا بالدقهلية وعلي الفور كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز طلخا بمتابعة تداعيات الحادث وسرعة التعامل الفوري معه والسيطرة علية.

فرض كردون أمني بموقع الحريق

واوضح محافظ الدقهلية إنه تم فرض كردون امني بموقع الحريق والسيطرة وتمت السيطرة علي الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية دون خسائر بشرية وتم غلق الموقع لمعرفة ملابسات الحريق.

ومن جهته أوضح سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا إنه على الفور قامت غرفة العمليات والكوارث برئاسة المركز بالتواصل مع قوات الحماية المدنية ومركز شرطة طلخا حيث هرعت سيارات المطافي إلى موقع الحريق وتم التعامل مع الحدث.

وقامت القوة الامنية بمركز شرطة طلخا المتواجده بالموقع بتأمين المنطقة وقد كللت قوات الحماية المدنية جهودها بالسيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل اية خسائر بشرية وتم غلق الموقع ووضعه تحت تصرف الجهات المعنية لتجرى شئونها نحو ملابسات الحادث.