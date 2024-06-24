الأهلي يتجه لضم يوسف أيمن رغم اعتراض كولر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سوف يلجأ لحسم صفقة المصري صاحب الجنسية القطرية يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي أنهى منذ فترة جميع الاتفاقات مع اللاعب وناديه، إلا أنه كان هناك اعتراض من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على تواجد اللاعب".

وأضاف أمير هشام: "يوسف أيمن تواصل مع إدارة النادي الأهلي لمعرفة موقفه من التوقيع، وتم إبلاغه أنه سيكون متواجد مع الفريق بداية من الموسم الجديد".

واختتم أمير هشام: "رغم رفض كولر ضم اللاعب، إلا أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي ترى أن هناك أهمية لضم يوسف أيمن خاصةً أنه سوف يتم قيده كلاعب مصري، بالإضافة إلى ضم عنصر آخر".