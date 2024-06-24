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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتجه لضم يوسف أيمن رغم اعتراض كولر

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي سوف يلجأ لحسم صفقة المصري صاحب الجنسية القطرية يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي أنهى منذ فترة جميع الاتفاقات مع اللاعب وناديه، إلا أنه كان هناك اعتراض من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على تواجد اللاعب".

وأضاف أمير هشام: "يوسف أيمن تواصل مع إدارة النادي الأهلي لمعرفة موقفه من التوقيع، وتم إبلاغه أنه سيكون متواجد مع الفريق بداية من الموسم الجديد".

واختتم أمير هشام: "رغم رفض كولر ضم اللاعب، إلا أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي ترى أن هناك أهمية لضم يوسف أيمن خاصةً أنه سوف يتم قيده كلاعب مصري، بالإضافة إلى ضم عنصر آخر".

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