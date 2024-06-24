فستان نجوى كرم حديث الغرب في حفلتها بـ ألمانيا

تخطو النجمة اللبنانية نجوى كرم بخطوات ثابتة في عالم الموضة والفن؛ لتخطف القلوب وليس الأنظار فقط بإطلالاتها الساحرة المواكبة لأحدث صيحات الموضة العالمية لتضع مقايس اخرى للأناقة والرقي والأنوثة وتصبح مثال تقتدي به أغلب فتيات وسيدات هذا الجيل.

نجى كرم تتفوق على عارضات الأزياء



وتألقت نجوى كرم بلمسات ناعمة وجاذبة من عالم موضة 2024، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكورسية مع الأوف شولدر، صمم من قماش الكريب الناعم باللون الأصفر الفاتح مع البينك الرومانسي الحالم لتمزج بكل سحر بين النقاء والنعومة على خطى عارضات الأزياء.



واستعرضت بمنتهي الثقة قوامها الرشيق المتناغم مع وزنها المثالي لتبدو شابه في عمر العشرين.



وببساطة الأميرات تزينت نجوى كرم ببعض المجوهرات الراقية المرصعه بحبات الألماس.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه لتعكس سحر ملامحها الساحرة.

نجوى كرم تشعل اجواء ألمانيا



وفي سياق متصل أحيت نجوى كرم، كانت هذة الإطلالة في حفلها الغنائي الساهر ليلة أمس السبت 22 يونيو في مدينة أوبيرهاوزين الألمانية، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.



وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي أشعلت حماس الجمهور على الطبل ورقصات الدبكة، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير رفع لافتة كامل العدد.



حفل نجوى كرم، في مدينة أوبيرهاوزين الألمانية، هو أول حفل بجولتها في أوروبا حيث تنطلق اليوم الأحد 23 يونيو إلى السويد لإحياء الحفل الثاني هناك.

وكشفت نجوى كرم عن صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، التي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد"، وستصدر من انتاج روتانا.

وأبدت "شمس الأغنية العربية" عن تشوقها لطرح الأغنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت عبر حساباتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي متحمسة مخاطبة الجمهور بها قائلة: " تعا نقعد" .. غنية بحبّا.. ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا"، وهو ما نشرته أيضاً منصات روتانا.

إلى جانب ذلك نشرت نجوى كرم بعض كواليس تسجيل الأغنية في الستوديو برفقة الموزع الموسيقي لأغنية "تعا نقعد" هادي شرارة، وهي من كلمات وألحان: عماد شمس الدين.

كما قامت نجوى بتصوير الأغنية في بيروت مع المخرج بيار خضرا.

