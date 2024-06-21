أحمد سعد آخرهم.. "شيفون وحلق مزين" لعنة الغرب تصيب أبرز نجوم الفن (تفاصيل وصور)

أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل حول تصريحاته القوية خلال لقاء ببرنامج "سولد أوت" مع الإعلامي محمود سعد على قناة سي بي سي، أن أرتدائه للحلق أمر شائع في الغرب، وجزء من تقاليدهم، والأمر ليس مرتبطًا فقط بالنساء، بل موضة معينة، وهناك شباب كثر يرتدونه كم أن الحياة أصبحت مفتوحة الآن ولم تعد مثل السابق.

الحلق يسئ للهوية المصرية وفنانين وقعوا في فخ عقدة الخواجة

لتناهل عليه مختلف التعليقات المؤيدة والمعارضه لهذة الفكرة، كما انه تعرض لكثير من الانتقادات بسبب إطلالتها الغير مألوف على طابع الرجال في الهوية المصرية.

وبرر ارتداء "الشبك" الشفاف، قال: إن الاستايليستات أحضر له الجاكت الشبكة، وكان معاه "جيبة" لكنه رفض ارتداءها بل ارتدى الشبك فقط، وبعدها كان سعيدًا بالنقد الذي وُجه إليه على هذه الإطلاله، لأنه يعتبر الجمهور أحد أبنائه.

ولم يكن أحمد سعد الوحيد في الوسط الفني الذي ارتداء الحلق بل سبقه النجم عمرو دياب الذي تباهي بارتداء الحلق وجعله جزء رئيسي في إطلالاته المختلفة.

عمرو دياب

أحمد سعد

أحمد سعد

وفي سياق متصل ظهر العديد من نجوم الفن بإطلالات غير مألوف بعيدة عن الأناقة والوقار التي تميز بها نجوم الفن في الزمن الجميل.

والأن نعرض لكم أبرز نجوم الفن الذين اشتهروا بإطلالاتهم الجرئية وتزينهم بالحلق وإكسسوارات النسائية اللافته.

محمد رمضان مهوس بالمجوهرات والألماس وأفسد الذوق العام في عالم الموضة

كما خرج الفنان محمد رمضان عن المألوف تشبه بالغرب في إطلالاته اللافته التي تتسم بالجرأة وتفقد الكثير من الوقار والأناقة، خاصة بعد ظهوره في أحدى الحفلات هو عاري الجسد من فوق، أو في أغلب الاحيان ارتداء تي شيرت الشبكة أو بجاكيت الفرو أو الإكسسوارات والسلاسل الكثيرة التي تعكس منحنيات جسده الرياضي دون مرعاة حياة جمهوره المصري والعربي.

وتعرض محمد رمضان لكثير من الإنتقادات الواسعه حول إطلالاته التي تتسم بالجرأة، ولكنه لا يبالي ومستمر في السير بطريق تقاليد الغرب والتزين بأفخم المجوهرات واللؤلؤ، فضلًا عن القفازات المرصعه بحبات الألماس.

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل ظهر "رمضان" في كثيرًا من الأوقات بجاكيت الترتر اللامع على خطى ذوق المطربين الشعبي، والقبعات اللافته مع بدل المطرزة.

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

أحمد الفيشاوي يتزين بالحلق والخواتم

يملك الفنان أحمد الفيشاوي ابن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ذوق جرئ، جعله يضرب كافة التقاليد والعادات عرض الحائط، ليصبح أنسان لا يؤمن بشئ سوا ذاته، وهذا أنعكس على اختيار ملابسه الفضفاضة والممزقة والغير مألوف في كثيرًا من الأحيان.

أحمد الفيشاوي

وتزين بالإكسسوارات النسائية مثل الخواتم والأقراط مختلفة التصاميم في مختلف الأوقات، واثناء حضوره المهرجانات الفنيه الهامة، فضلًا عن سيطرت الوشم على جسده ليطبق تقاليع الغرب بمنتهي الاتقان.

أحمد الفيشاوي

ويجز يقع في فخ عقدة الخواجة وإطلالاته لم تعبر عن ذوق جيله

أما عن الفنان ويجز فإطلالاته عدت المألوف فكثيرًا ما يرتدي الأزياء الممزقه والشفافه المصممة من التل المزين بالدانتيل، وكثيرًا ما يظهر بأكثر من قطعة غير مناسبة مع بعضها البعض، فلا أحد يعرف ما السبب وراء ذلك هل الوصول إلى التريند أم التشبه بالغرب، ولم يتخلى عن التزين السلاسل الفضية التي تحمل العديد من الرسائل عما بداخله.

ويجز

ويجز

ويجز

ويجز

جاد شويري

وكان الفنان والمخرج اللبناني جاد شويري أول من قام بارتدائه في مطلع الالفية الجديدة في عدد من أغانيه وهو يرتدي الحلق، وتعرض وقتها لهجوم عنيفة واتهم بنشر افكار الغرب في وطننا العربي ولكن لم ينتبه شويري تماما لهذه الانتقادات وبدأ الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشن حملات ضده لعدم متابعة أعماله الفنية.

جاد شويري

تامر حبيب

يملك السيناريست تامر حبيب شخصية مختلفة وذوق متمرد ينجذب لكل من هو غريب وهذا ما أكدته في إطلالاته العصرية والشابية اللافته، وعندما ارتداء حلق في إحدى المناسبات الفنية، تباهي بهذة الموضة أمام جمهوره.

تامر حبيب

سعد لمجرد

وظهر سعد لمجرد في عدد من المرات بأقراط طويلة بأشكال متعددة وهو ما جعله عرضة للانتقادات الدائمة.