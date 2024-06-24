المنسق العلمى للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية.. لا شكاوى بإختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية

أكدت الدكتورة داليا العلوانى المنسق العلمى لرواق العلوم الشرعية والعربية بالادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية ان الطلاب أدوا الإمتحانات ولم تورد أي شكاوى من الإمتحانات وانها كانت مبسطة وواضحة

وأفادت العلواني، فى ثانى ايام اختبارات نهاية المستوى لرواق العلوم الشرعية والعربية أن طلاب المرحلة التخصصية (المستوى الثان) تخصصات (العقيدة، والتفسير والحديث، والفقه وأصوله) امتحنوا في مادة التصوف، أما تخصص (اللغة العربية) أدوا امتحانهم في مادة الصرف، فيما أدوا طلاب المرحلة التمهيدية امتحانهم في مادة علوم القرآن، وتستمر الامتحانات التي انطلقت أمس لمدة ٣٠ يوما.

وكان قد تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ عبد الكريم إبراهيم، موفد الجامع الأزهر للإشراف على الاختبارات، والشيخ محمود ماهر، مدير الرواق، اليوم الأحد ، لجان امتحانات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية)، وذلك للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للممتَحِنين.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.