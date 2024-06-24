مبارك الهاجري والاحتفال الرومانسي مع أحلام الشامسي

الأهتمام والتقدير والمفاجأت السارة اكثر ما يخطف قلب المرأة ويشعرها بالسعادة والاحتواء وهذا ما فعله رجل الأعمال مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بعدما حضر لها مفاجأة خاصة لاحتفال بعيد زواجهما الـ 22 بعد أيام قليلة من عودته من المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.

أحلام الشامسي توثق مفاجأة عيد زواجها

ووثقت أحلام هذة المفاجأة بمقطع فيديو؛ لتشارك متابعيها وجمهورها بها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.



وعكس الفيديو كافة تفاصيل الاحتفال التي إعدها زوجها مبارك الهاجري وظهرت وهي تتفقد المنزل وهو متزين بأكمله بالزهور والتورتة المزينة بصورة تجمعهما سويًا مكتول عليها عدد سنوات زواجهما الـ 22 عامًا.



أحلام الشامسي توثق مفاجأة زوجها بعيد زواجهما الـ 22



وشاركت أحلام جمهورها متابعيها بشعورها بكم السعادة التي غمرت قلبها من مفاجأة زوجها لها وحرصه على التحضير لتلك التجهيزات بمجرد عودته إلى المنزل، وبدأت في التقاط الصور إلى الورود التي زين بها المنزل.

وفي الفيديو ظهر مبارك الهاجري، وهو يتحدث إلى أحلام الشامسي مقدماً لها التهنئة بمناسبة عيد زواجهما قائلة: "كل عام وأنت بخير حبيبتي"، وردت الفنانة الإماراتية: "وأنت بخير فديت روحك كل عام وأنت بخير".

وكشفت أحلام سبب أختيار زوجها هذة الصورة بالتحديد ليضعها على تورته عيد زواجهما الـ 22، لانها كانت الصورة الأولى لهما معاً، قائلة: "هذه الصورة أول صورة بيني وبين مبارك طلعت في الإعلام زواجنا ما شاء الله تبارك الله 22 سنة ان شاء الله العمر كله وأنت فوق رأسي".

وحرص متابعو أحلام ورواد التواصل الاجتماعي ان يشاركوها فرحتها وسعادتها بهذة المفاجأة الغالية على قلبها وأثنى الكثير من المتابعين على ما قام به خاصة أنه يحرص طوال الوقت على إظهار مدى حبه لزوجته في كافة المناسبات وتقديم كافة سبل الدعم لها في مختلف الأوقات، تمنوا لهم دوام الحب والدفء والمحبة بينهما مهما طال العمر بهما.



ودائما ما تشارك أحلام متابعيها بعض الصور واللحظات الرومانسية المليئة بالحب والود مع زوجها لجمهورها سواء في الحياة العائلية أم خلال تحضيرها للحفلات والمهرجانات أو سفرهم سويًا.

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رومانسية أحلام الشامسي ومبارك الهاجري



استطاع الثنائي ان يخطفان الأنظار لهما بكم الرومانسية التي تجمع بينهما والهدايا الفاخرة التي يقدمها لها دائماً، ففي عيد ميلادها هذا العام في فبراير 2024 قدم مبارك الهاجري صندوق يحتوي على 24 سبيكة ذهبية إلى زوجته أحلام الشامسي.

أحلام الشامسي

أحلام الشامسي

أحلام الشامسي

أحلام الشامسي

أحلام الشامسي