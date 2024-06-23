الأحد 23 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زيادة مدة تخفيف الأحمال لـ 3 ساعات يوميًا

تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة ساعات تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميا بدلا من ساعتين وتبدأ من الساعة الثانية ظهرًا إلي الثامنة مساء.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية  من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

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