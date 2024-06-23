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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل الجرانولا الصحية للدايت| وجبة خفيفة ولذيذة

الجرانولا
الجرانولا

الجرانولا هي واحدة من الوجبات الخفيفة الصحية والمغذية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، وتتميز الجرانولا بأنها مليئة بالألياف والبروتينات والدهون الصحية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للإفطار أو كوجبة خفيفة خلال اليوم، ويمكن تحضير الجرانولا بطرق متنوعة، حيث يمكن تعديل مكوناتها لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات الغذائية. وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة سهلة لتحضير الجرانولا المناسبة للدايت، باستخدام مكونات طبيعية وقليلة السعرات الحرارية.


 

طريقة عمل الجرانولا للدايت

المكونات:

- 2 كوب من الشوفان الكامل

- 1/2 كوب من اللوز المقطع أو المكسرات المفضلة

- 1/4 كوب من بذور الشيا أو بذور الكتان

- 1/2 كوب من جوز الهند المبشور غير المحلى

- 1/4 كوب من العسل الطبيعي أو شراب القيقب

- 1/4 كوب من زيت جوز الهند المذاب

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

- 1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

- رشة ملح

- 1/2 كوب من الفواكه المجففة (اختياري)


 

طريقة التحضير:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 160 مئوية (320 فهرنهايت) وحضري صينية خبز بوضع ورق الزبدة عليها.

2. في وعاء كبير، امزجي الشوفان، اللوز، بذور الشيا، وجوز الهند المبشور.

3. في وعاء آخر، امزجي العسل، زيت جوز الهند، الفانيليا، القرفة، ورشة الملح حتى تتجانس المكونات.

4. صبي المكونات السائلة فوق المكونات الجافة وقلبيها جيدًا حتى تتغطى المكونات الجافة بالكامل.

5. افردي الخليط بشكل متساوي على صينية الخبز.

6. اخبزي الجرانولا في الفرن لمدة 20-25 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا مع التحريك كل 10 دقائق لضمان خبزها بشكل متساوي.

7. اتركي الجرانولا لتبرد تمامًا على الصينية، ثم أضيفي الفواكه المجففة إذا كنتِ تفضلين استخدامها.

8. خزني الجرانولا في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على نضارتها.


 

يمكنكِ تناول الجرانولا مع الزبادي، أو الحليب النباتي، أو حتى كوجبة خفيفة بمفردها. تعتبر هذه الجرانولا خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، فهي تحتوي على مكونات مغذية وقليلة السعرات الحرارية.

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