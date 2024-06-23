الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

انخفاض بسيط.. سعر طن الأسمنت في الأسواق اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23-6-2024 انخفاضا في المصانع والأسواق، وانخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بواقع 60 جنيهًا بين أمس واليوم، ليسجل اليوم مبلغ الـ2150 جنيها بعدما سجل 2210 جنيهات للطن.

txt

أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأحد

txt

أسعار الأسمنت اليوم السبت في الأسواق


سعر طن الأسمنت اليوم الأحد

 

طن أسمنت بني سويف نحو 1890 جنيهًا.

طن أسمنت المخصوص نحو 1905 جنيهات.

طن أسمنت السويس نحو 1935 جنيهًا.

طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1900 جنيهًا.

طن أسمنت النصر نحو 1900 جنيه.

طن أسمنت حلوان نحو 1930 جنيهًا.

طن أسمنت الفهد نحو 1900 جنيه.

طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 1945 جنيهًا.

طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1960 جنيهًا.

ومتوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1945 جنيهًا.

الجريدة الورقية