انخفاض بسيط.. سعر طن الأسمنت في الأسواق اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23-6-2024 انخفاضا في المصانع والأسواق، وانخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بواقع 60 جنيهًا بين أمس واليوم، ليسجل اليوم مبلغ الـ2150 جنيها بعدما سجل 2210 جنيهات للطن.



سعر طن الأسمنت اليوم الأحد

طن أسمنت بني سويف نحو 1890 جنيهًا.

طن أسمنت المخصوص نحو 1905 جنيهات.

طن أسمنت السويس نحو 1935 جنيهًا.

طن أسمنت جنوب الوادي نحو 1900 جنيهًا.

طن أسمنت النصر نحو 1900 جنيه.

طن أسمنت حلوان نحو 1930 جنيهًا.

طن أسمنت الفهد نحو 1900 جنيه.

طن أسمنت سيناء 42.5 نحو 1945 جنيهًا.

طن أسمنت السهم في الأسواق المحلية نحو 1960 جنيهًا.

ومتوسط سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1945 جنيهًا.