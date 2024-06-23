الإثنين 24 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

ارتفاع في حديد عز.. أسعار الحديد اليوم الأحد 23 يونيو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 23 يونيو 2024 ارتفاعا بالأسواق بقيمة 494 جنيها للطن الواحد، بينما استقرت أسعار الحديد بالشركات الأخرى عند مستوياتها المسجلة خلال الآونة الأخيرة.

وارتفع سعر حديد عز اليوم ليسجل قيمة: 41744.19 جنيه للطن، بزيادة بلغت 494 جنيه للطن، بينما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ليسجل قيمة: 40137.78 جنيها، إذ انخفض بقيمة 862 مقارنة بارتفاع حديد عز اليوم.

txt

أسعار حديد التسليح بتعاملات اليوم الأحد في الأسواق وأرض المصنع

txt

رواج مبيعات حديد التسليح مع زيادة معدلات التشغيل بشركات التطوير العقاري

 

سعر الحديد اليوم الأحد في مصر:

 

حديد مصر ستيل: 40 ألف جنيها

حديد بشاي: 41 ألف جنيها

حديد الجارحي: 41 ألف جنيها

الجريدة الورقية