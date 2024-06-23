ارتفاع في حديد عز.. أسعار الحديد اليوم الأحد 23 يونيو 2024

سجل سعر حديد عز اليوم الأحد 23 يونيو 2024 ارتفاعا بالأسواق بقيمة 494 جنيها للطن الواحد، بينما استقرت أسعار الحديد بالشركات الأخرى عند مستوياتها المسجلة خلال الآونة الأخيرة.

وارتفع سعر حديد عز اليوم ليسجل قيمة: 41744.19 جنيه للطن، بزيادة بلغت 494 جنيه للطن، بينما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ليسجل قيمة: 40137.78 جنيها، إذ انخفض بقيمة 862 مقارنة بارتفاع حديد عز اليوم.

سعر الحديد اليوم الأحد في مصر:

حديد مصر ستيل: 40 ألف جنيها

حديد بشاي: 41 ألف جنيها

حديد الجارحي: 41 ألف جنيها