رواج مبيعات حديد التسليح مع زيادة معدلات التشغيل بشركات التطوير العقاري

يشهد قطاع حديد التسليح حالة من الرواج الملحوظ مع ارتفاع معدلات التشغيل في شركات المقاولات والتطوير العقاري، بعد فترة طويلة عانى فيها السوق من ارتفاع معدلات الركود وانخفاض المبيعات في كافة المصانع ولاسيما في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأشهر الأخيرة في أسعار حديد التسليح.

أسعار الحديد بالأسواق المحلية

ويسجل سعر حديد عز حاليًا 40700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع فيما يُباع حديد بيشاي بسعر 40500 جنبهًا للطن، وحديد السويس للصلب 40500 جنيه، وحديد المصريين 40500 جنيه للطن، وحديد الجارحي 38500 جنيه للطن وحديد المراكبي 38500 جنيه، وسجل سعر حديد الجيوشي 37500 جنيهًا للطن، في حين يسجل متوسط سعر منتجات المصانع الاستثمارية من حديد التسليح ما بين 35500 و36 ألف جنيه للطن.

انتعاشة ملحوظة في سوق ومبيعات حديد التسليح

ومن جانبه، أكد المهندس إسلام الجيوشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجيوشي للصلب، أن هناك انتعاشة ملحوظة في سوق ومبيعات حديد التسليح مع استقرار الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزيادات في الأسعار إن حدثت تكون بمعدلات طفيفة.

أوضح "الجيوشي"، أن الغالبية العظمى من شركات التطوير العقاري وقطاع المقاولات هي استعادت نسب التشغيل التي كانت عليها قبل نحو عام من الآن، وهو ما يساهم في رواج مبيعات حديد التسليح، متوقعًا عودة مصانع حديد التسليح للعمل بكامل طاقتها في غضون الأشهر القليلة المقبلة وهو الأمر الذي يسهم بشكل مؤكد في مزيد من التراجع في الأسعار، كاشفًا أن قطاع حديد التسليح سجل خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضات متتالية ويكاد يكون هو الأكثر في تراجعات الأسعار بين القطاعات الصناعية وفي كثير من الأحيان كان يتم البيع بأقل من سعر التكلفة.

أشار المهندس إسلام الجيوشي، إلى أن الانخفاضات المتتالية التي سجلتها أسعار حديد التسليح سببها الاستقرار في سعر صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية بشكل شبه كامل جراء القرارات القوية التي اتخذها البنك المركزي قبل 3 أشهر، وذلك فضلًا عن تراجع أسعار مدخلات الإنتاج بالبورصات العالمية وعلى رأسها خام البيلت الذي يسجل حاليًا 570 دولارًا للطن.