أسعار حديد التسليح بتعاملات اليوم الأحد في الأسواق وأرض المصنع

أسعار الحديد اليوم الأحد.. شهدت اسعار حديد التسليح خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية والمحلية وأرض المصنع، تباينًا، مع بداية أول أيام العمل الرسمية بعدج إجارة عيد الاضحى والتي استمرت لمدة أسبوع، وسجلت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين نحو 41000 جنيه للطن.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية وأرض المصنع، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للحديد ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق وأرض المصنع

تسليم أرض مصنع، وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت فيضاف من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 41100 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 41000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة المصريين 41000 جنيه للطن، وحديد الكومي 36500 جنيه للطن، كما سجل العشري 36500 جنيه للطن، ومصر ستيل 36200 جنيه، وبيانكو سعر 37000 جنيه للطن.

كما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي 39000 جنيه للطن، وسجل حديد سرحان سعر 36500 جنيه، والجيوشي سعر 37000 جنيه، والمراكبي سعر 39000 جنيه للطن، وعطية سعر 36500 جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية سعرًا يبدأ من 37 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 42 ألف جنيه.

بينما سجل أسمنت المسلح اليوم 2000 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن، وأسمنت جنوب الوادي سجل 1940 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1950 جنيهًا، وأسمنت المصريين 2060 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 2100 جنيه في الطن، وسجل أسمنت السويس 2000 جنيه في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1980 جنيهًا في الطن، وأسمنت المخصوص 1970 جنيهًا.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1280 إلى 1390 جنيهًا، بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2010 و2220 جنيهًا، والأسمنت الأبيض من 3820 إلى 3920 جنيهًا.