بالتفاصيل.. إجمالي ثمن شقق الإسكان المتميز valley towers

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن سعر المتر في مشروع valley towers في حدائق أكتوبر، 15 ألف جنيه، وبلغت قيمة مقدم حجز 150 ألف جنيه، على أن استكمال 25% من ثمن الوحدة عند الاستلام، ويسدد باقي سعر الوحدة في شكل أقساط.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، فأن المشروع يحتوي على 74 برجا ويتكون كل برج من أرضى و9 أدوار، على أن يكون سعر المتر بـ 15 ألف جنيه، وبذلك يقدر ثمن الوحدة ذات المساحة الـ 95 متر بـ مليون و425 ألف جنيه، والوحدات ذات المساحة الـ 100 متر بـ مليون ونصف جنيه.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الراغب في حجز الوحدات المطروحة يسدد المصاريف التالية:

مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة دفعة واحدة لا تتجزأ.

استكمال سداد 20 % إضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء إجراءات القرعة العلنية اليدوية.

سداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

سداد وديعة الصيانة طبقا لكراسة الشروط.

يتم سداد باقي ثمن الوحدة (70 %)على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح

بالإضافة إلى سداد (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0,5 % مصاريف تحصيل).

يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

وفى حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن، أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) بما يتجاوز نسبة 30 % المطلوبة والمحدد توقيتاتها، يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح.