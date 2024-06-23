تعليمية قوص تنظم قافلة انت الحياة الخدمية المجانية

إستقبل عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، اليوم الأحد بمدرسة الشهيد مصطفى بخيت الاعدادية بقرية الحراجية ، فريق المبادرة الرئاسية حياة كريمة التطوعي والذى ينظم قوافل " إنت الحياة " الخدمية المجانية الشاملة ، التى ستهدف مجلس قروى الحراجية ضمن سلسلة قوافل على مستوى الجمهورية رافق مدير تعليم قوص الجولة داخل المدرستين الدكتورة سميحة الحكيم منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا والمهندس محمود غلاب عمدة قرية المقربية والمهندس ابوالحسن سعيد مدير التعليم الفنى والمهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم البيئة والسكان وهبه العويضى مسؤول التواصل ودعم المعلمين وكمال عربي ومحمد الحلاوى وفتحى احمد وأحمد على مديرا المدرستين وهانى انيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص .

ومن جانبه أشاد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية بالنقلة الإيجابية الكبيرة التى شهدها قطاع الصحة والسكان وذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم خلال الخمس سنوات الإخيرة والذى شمل رعاية القيادة السياسية ممثلة فى مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ورعاية صحة المواطن والوصول بالخدمة الصحية المجانية للأسرة الاكثر إحتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى حققت نجاحات كبيرة سطرها التاريخ فى عهد الجمهوريه الجديدة .

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تنظم من اليوم الأحد و على مدار ثلاث أيام عدة قوافل طبية وخدمية بمدرستى وحدة الحراجية الجديدة ومدرسة الشهيد مصطفى بخيت الاعداديه ومركز شباب الحراجية تشمل قوافل طبية وبيطرية بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، وصرف الأدوية مجانًا، بالإضافة لأنشطة توعوية،مجتمعية، ثقافية ورياضية ومسرح للاطفال بالتعاون مع وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والهلال الاحمر و حالات الغارمين لدراستها والحالات الإنسانية للتدخل الفوري والمساعدة، وكما توفر فرص توظيفية من مؤسسة عمال مصر، وورش عمل حرفيه للسيدات من المجلس القومي للمرأة.

في لفتة طيبة قدم معلمات رياض الأطفال اللأتى تم تعيينهم ضمن (مسابقة 30 الف معلم الدفعة الأولى) بمدارس ادارة قنا التعليمية اليوم الأحد درع التكريم للدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك تقديراً وعرفاناً بجهوده المتواصلة تجاه المعلمات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء تأدية عملهم وحسن إستبقاله للمعلمات .

من جانبه اعرب وكيل الوزارة عن شكره للمعلمات وحثهن على الأخلاص والعطاء والتفاني في العمل لانهن يتعاملن مع الأطفال في بداية المراحل التعليمية فاذا صلح التعليم صلحت جميع جوانب الحياة، وأن التعليم هو أساس بناء المجتمعات لذلك تعتبر مهنة المعلم من أرقى وأهم المهن في التاريخ فهو الذي يمد الطلاب بالمعرفة ويمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات وعلى يدهم تتخرج أجيال مثقفة ذات علم ومعرفة،