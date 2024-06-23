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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ألمانيا لمباراة سويسرا في اليورو

ناجلسمان
ناجلسمان

كشف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل الماكينات الألمانية لمباراة سويسرا الجولة الثالثة من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

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يورو 2024.. تشكيل ألمانيا المتوقع ضد سويسرا في أمم أوروبا

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يورو 2024.. ألمانيا تسعى للعلامة الكاملة وسويسرا تبحث عن الصدارة

وكان منتخب ألمانيا حسم تأهله بشكل رسمي إلى دور الـ16 بعدما فاز على المجر بهدفين لهدف، ليكون أول المتأهلين إلى الدور المقبل.
 

جاء تشكيل منتخب ألمانيا أمام سويسرا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.
في الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، تاه، ميتلشتيت.
في الوسط: توني كروس، أندريش، إلكاي جوندوجان.
في الهجوم: جمال موسيالا، فلوريان فيرتز، كاي هافيرتز.

وأنتصر منتخب ألمانيا على اسكتلندا بخماسية مقابل هدف قبل أن يكرر إنتصاره، ويفوز على المجر بهدفين لهدف ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

ويسعى منتخب ألمانيا بقيادة ناجلسمان لتحقيق الفوز الثالث له في دور المجموعات، وسيكون فوزهم على سويسرا الأول لهم في تاريخ مواجهاتهم في بطولة كأس أمم أوروبا، حيث كان الفوز الوحيد عليهم في أولمبياد عام 1928، أي من 96 عاما.
 

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