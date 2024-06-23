يلتقي منتخب ألمانيا بنظيره سويسرا مساء اليوم، في مواجهة مرتقبة تجمعهما على ملعب “دوتش بانك بارك”، في تمام الساعة العاشرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى فى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

يورو 2024.. تشكيل ألمانيا المتوقع ضد سويسرا في أمم أوروبا

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

في خط الدفاع: ماكسيميليان ميتلشتيت، جوناثان تاه، أنطونيو روديجر، جوشوا كيميتش.

في خط الوسط: توني كروس، روبرت أندريش، فلوريان فيرتز، إلكاي جوندوجان.

في الهجوم: جمال موسيالا، كاي هافيرتز.

‎وتقام مباراة ألمانيا وسويسرا، في العاشرة مساء اليوم الأحد 23 يونيو 2024 على ملعب دوتش بانك بارك، فيما تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس".