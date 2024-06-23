بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البراونيز في المنزل

البراونيز هي واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشهية واللذيذة، وتُعتبر خياراً رائعاً لمحبي الشوكولاتة والحلويات الغنية. تمتاز البراونيز بقوامها الكثيف والرطب مع طعم الشوكولاتة الغني، مما يجعلها مثالية لتقديمها كحلوى في المناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة مع فنجان من القهوة أو الحليب.

طريقة عمل براونيز في المنزل

مكونات:

- 200 غرام زبدة غير مملحة

- 200 غرام شوكولاتة داكنة (ممتازة)، مقطعة إلى قطع صغيرة

- 200 غرام سكر

- 3 بيضات كبيرة

- 1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

- 100 غرام دقيق

- رشة من الملح

- 50 غرام من الجوز أو اللوز المفروم (اختياري)

طريقة التحضير:

1. قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت). ثم ضعي ورق الزبدة في صينية مربعة أو مستطيلة قياس 20 × 20 سم وقومي بدهنها بالزبدة.

2. في وعاء كبير، ضعي الزبدة والشوكولاتة المقطعة. اذوبيهما على حمام مائي، مع التحريك المستمر، حتى يصبحا متجانسين ومنسجمين تمامًا. اتركيهما جانبًا ليبرد قليلاً.

3. في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر وخلاصة الفانيليا حتى يصبح الخليط خفيفاً ومنتفخاً.

4. أضيفي خليط الشوكولاتة والزبدة المذابة إلى خليط البيض والسكر تدريجياً، واخفقي حتى تمتزج المكونات تماماً.

5. أضيفي الدقيق والملح، وامزجي حتى تتكون عجينة متجانسة. إذا أردتي، يمكنك إضافة الجوز أو اللوز المفرومة في هذه المرحلة.

6. اسكبي العجينة في الصينية المحضرة وامتدديها بالتساوي.

7. اخبزي البراونيز في الفرن المُسخن مسبقًا لمدة حوالي 25-30 دقيقة، أو حتى تصبح الأطراف مجمدة والمركز غير متماسك بشكل كامل.

8. اسحبي الصينية من الفرن واتركي البراونيز تبرد تماماً في الصينية قبل تقطيعها إلى مربعات.

9. قدمي البراونيز باردة أو دافئة مع بعض الكريمة الطازجة أو الآيس كريم.

نصيحة إضافية:

- تأكدي من عدم مغادرة البراونيز في الفرن لفترة طويلة، حيث أنها تستمر في الطهي بعد إخراجها من الفرن.

- يمكنك تخزين البراونيز في حاوية محكمة الإغلاق لمدة تصل إلى 3 أيام، أو يمكن تجميدها للاستمتاع بها لاحقاً.

وبهذه الطريقة البسيطة، يمكنك تحضير براونيز شهية ولذيذة في منزلك لمشاركتها مع العائلة والأصدقاء في أي وقت.