ذكرى رحيل أول قارئ مصري يقرأ القرآن في المسجد الأقصى الشيخ أبو العينين شعيشع

تحل اليوم الأحد الذكرى الثالثة عشرة لرحيل أخر جيل عمالقة تلاوة القرآن الكريم، نقيب قراء مصر الأسبق الشيخ أبو العينين شعيشع حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 23 يونيو من العام 2011 ، ولٌقب بـ "ملك الصبا" و "كروان دولة التلاوة".

مولده ونشأته

وُلد الشيخ أبو العينين شعيشع، في مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ في 12 أغسطس عام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه.

التحق الشيخ شعيشع بكتاب المدينة، وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ يوسف شتا، وهو ابن العاشرة من عمره.

ذاع صيته كقارئ للقرآن الكريم عام 1936، وهو في سن الرابعة عشرة من عمره، وذلك بعد مشاركته في التلاوة لحفل أُقيم بمدينة المنصورة في ذلك العام.

دخل الشيخ شعيشع الإذاعة المصرية عام 1939، متأثراً بالشيخ محمد رفعت، لكنه اتخذ لنفسه أسلوباً فريداً في التلاوة بدءًا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى المبارك.

وفي عام 1969 عُين الشيخ «شعيشع» قارئاً لمسجد عُمر مكرم بميدان التحرير، وسط القاهرة، ثم قارئاً لمسجد السيدة زينب عام 1992.

وناضل كثيراً في بداية سبعينيات القرن الماضي لإنشاء نقابة القُراء مع كبار قراء القرآن الكريم في مصر حينذاك، وقد انتُخب نقيباً لنقابة القراء منذ عام 1988، خلفاً للقارئ الراحل الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وظل نقيباً لها حتى وفاته.

وضمن مسيرته الممتدة عُين الشيخ شعيشع عضواً بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميداً للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضواً للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتليفزيون، وعضواً باللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وعضواً بلجنة عمارة المسجد بالقاهرة.

وحصل الشيخ شعيشع على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا، وفلسطين، وأوسمة من تركيا، والصومال، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة، وبعض الدول الإسلامية.

كما حصل الشيخ شعيشع على وسام الامتياز من الطبقة الأولى، وأهداه له الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأطلق اسمه على معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تزوج الشيخ أبو العينين شعيشع من السيدة حسنات، وأنجب منها محمد، طبيب بشري، ومحمود، مهندس زراعي، ومنى، مترجمة فورية، وله 5 أحفاد من أبنائه.

وفاة الشيخ شعيشع

وتُوفى الشيخ شعيشع في 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز الـ88 عاماً، قضى خلالها رحلة عامرة في تلاوة القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها، ودُفن في المقابر المُجاورة لكلية البنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.