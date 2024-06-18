الشيخ مصطفى إسماعيل.. من قرية ميت غزال لقارئ بقصر مصر الملكي للمسجد الأقصى

في ذكرى مولده..

الشيخ مصطفى إسماعيل أحد أشهر وأهم قراء كتاب الله تعالى في مصر، وبسبب تلاوته العذبة وموهبته البارعة في تلاوة القرآن الكريم تمكن من تخطي الحدود المصرية ويُذاع صيته خارج البلاد.فيما حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى بإحياء ذكرى مولده التي توافق 17 يونيو بنشر أبرز المعلومات والمحطات الهامة في حياته ليحيي ذكراه مع محبيه ويدعو له في تلك الأيام المباركة.

وكتب المركز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعرَّف على صاحب الموهبة الفذَّة في فنِّ تلاوة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله".