دي بروين يكشف حقيقة اعتزاله اللعب الدولي بعد اليورو

علق لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين على الأنباء التي ترددت بشأن اعتزاله اللعب الدولي عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والتي تستضيفها ألمانيا.

ولم ينجح دي بروين في حصد أي ألقاب مع المنتخب البلجيكي طوال مسيرته، على الرغم من العناصر المميزة التي يمتلكها منتخب بلاده وعلى رأسهم المهاجم روميلو لوكاكو.

وتحدث دي بروين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، حيث قال: "عند تركي منتخب بلادي، فأن الأمر سيكون متروكًا لهم لتدبر أمرهم، كنت أفكر أكثر في حقيقة أن هناك الكثير من اللاعبين الشباب القادمين".

وأضاف: "بالتأكيد لا أحب التفكير في وقت اعتزالي أو في مستقبلي، لم أقرر متى سأنتهي ولا أعرف إذا كانت هذه هي آخر مرة لي في يورو".

وأكمل: "كنت ألعب لمنتخب بلادي طوال السنوات العشر الماضية ولدي المعرفة لمشاركتها معهم، ولكني لم أفكر حقًا فيما إذا كانت هذه نهاية الطريق بالنسبة لي هنا".