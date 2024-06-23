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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيراميكا يتقدم على المصري البورسعيدي في الشوط الأول

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف سيراميكا كليوباترا عن طريق اللاعب صديق إيجولا في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

وسيطر المصري البورسعيدي على مجريات الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 70%، مقابل 30% لصالح سيراميكا كليوباترا.

وكان المصري البورسعيدي، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقى - باهر المحمدى - محمد دبش - عمرو سعداوى

خط الوسط: محمود حمادة - معتز زدام  - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر

يقود الهجوم: محمد الشامى - فخر الدين يوسف 

بينما بدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.

الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون إيبوكا

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