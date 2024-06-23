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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موهبة هولندا يرد على اهتمام كبار أوروبا

منتخب هولندا
منتخب هولندا

كشف تشافي سيمونز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ومنتخب هولندا، عن مستقبله بعد الاهتمام الذي يحظى به من قبل عدة أندية أوروبية كبيرة.

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وكان الموهبة الشابة قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في 2021 قادمًا من صفوف اَيندهوفن، لكنه عاد مرة أخرى للفريق الهولندي، حيث تألق بشدة وأحرز 22 هدفًا خلال الموسم قبل الماضي.

وادى تألق تشافي سيمونز مع اَيندهوفن لعودته مرة أخرى لباريس سان جيرمان ومن ثم تمت إعارته للايبزيج الألماني، والذي توهج، بعدما أحرز 8 أهداف وصنع 11 في البونديسليجا الموسم الماضي.

وعلق تشافي سيمونز في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنجليزية على مستقبله، حيث قال: "لا أعرف حتى الآن ماذا سيحدث، لكنني هنا، سعيد مع منتخبي الوطني".

وتابع: "بالتأكيد سنرى ماذا سيحدث بعد اليورو، هل أريد العودة إلى باريس؟ كنت سعيدًا في باريس، لقد حدثت الأمور ثم كنت في لايبزيج هذا الموسم".

وأكمل: "لقد قلت من قبل، بعد اليورو سنرى، أرى أيضًا أن المشجعين يتمنون لي الأفضل دائمًا، وهذا أمر جيد".

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