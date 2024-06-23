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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاري كين يكشف حقيقة الاجتماع بلاعبي إنجلترا بدون ساوثجيت

هاري كين
هاري كين

كشف هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، حقيقة اجتماعه باللاعبين بدون تواجد الجهاز الفني بقيادة المدرب ساوثجيت، عقب التعادل مع الدنمارك في يورو 2024.

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وحسم التعادل الإيجابي 1/1، مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الدنماركي، في دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا بألمانيا.

وتحدث هاري كين في تصريحات نقلتها إذاعة " TalkSport" البريطانية، حيث قال: "بالتأكيد هذا لم يحدث، لست متأكدًا من أين جاء هذا الكلام، فربما أن هناك أشخاص حاولوا خلق شيء من لا شيء في المعسكر".

وتابع: "خلال اليوم التالي بعد التعادل أمام الدنمارك، شهد اجتماع مع المدرب لفترة قصيرة، ثم قضينا يومًا عائليًا بحضور أفراد أسرة كل لاعب، وأمضينا حوالي 7 ساعات مع العائلة".

وأضاف: "بالطبع كان يومًا مهمًا من أجل تقليل حجم الضغوطات، لكنه كان مرهقًا للغاية، وقد نخفض تلك المدة الزمنية في المستقبل".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يحتفظ بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، لكن هناك حالة صدمة وسط وسائل الإعلام الإنجليزية من الأداء السلبي المقدم أمام الدنمارك وكذلك في الفوز على صربيا.

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