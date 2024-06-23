إيبوكا على رأس تشكيل سيراميكا أمام المصري
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.
وتقرر بداية مباراة المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ستاد برج العرب.
تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المصري
حراسة المرمى: محمد بسام.
الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.
الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: جون إيبوكا.
بينما جاءت مقاعد البدلاء لفريق سيراميكا كليوباترا أمام المصري، كالتالي:
محمد كوكو - محمد سامي - محمد فايز - نور علاء - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور أكيم - أحمد ياسر ريان.