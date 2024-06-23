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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيبوكا على رأس تشكيل سيراميكا أمام المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وتقرر بداية مباراة المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ستاد برج العرب.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام المصري

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - سعد سمير -عبد الرحمن بودي.

الوسط: إبراهيم محمد - صديق إيجولا - أحمد قندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: جون إيبوكا.

بينما جاءت مقاعد البدلاء لفريق سيراميكا كليوباترا أمام المصري، كالتالي: 

محمد كوكو - محمد سامي - محمد فايز - نور علاء - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور أكيم - أحمد ياسر ريان.

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