الشامي يقود تشكيل المصري أمام سيراميكا بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، التشكيل الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة المصري البورسعيدي أمام سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ستاد برج العرب.

تشكيل المصري أمام سيراميكا

محمود جاد حراسة المرمى

خط الدفاع: كريم العراقى - باهر المحمدى - محمد دبش - عمرو سعداوى

خط الوسط: محمود حمادة - معتز زدام - عبد الرحيم دغموم - ميدو جابر

يقود الهجوم: محمد الشامى - فخر الدين يوسف

بينما تضم قائمة البدلاء كل من:

محمد شحاته لحراسة المرمى، وأحمد عيد، ومحمد طارق، وعمرو موسى، وحسين فيصل، ويوسف الجوهري، و ايزي ايميكا، وغيلاس جناوي، وأحمد شرف.